Сообщается, что "операция" проводится в разных городах.

В России ФСБ проводит "большую спецоперацию" в отношении близких соратников Евгения Пригожина к годовщине так называемого "марша справедливости" ЧВК "Вагнера" на Москву, который начался 23 июня 2023 года, пишет российский канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники.

"Операция проводится в разных городах. Источники сообщили о двух эпизодах в Санкт-Петербурге. 19 июня с поличным взяли одного из первопроходцев криминальной петербургской журналистики Кирилла Метелева… Отправлен под стражу бывший руководитель знаменитой "фабрики троллей", человек, отвечавший за PR Марша Илья Горбунов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Горбунова задержали тоже с поличным в ночь с 21 на 22 июня, пытался оказать сопротивление.

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"Именно Горбунов руководил всем процессом по медийному освещению "марша справедливости", организовывал группы поддержки и пытался вывести людей на улицы. По словам источника, документально Горбунов и Метелев оформлены по статьям о шантаже и вымогательстве.

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