В РФ сняли с должности топ-начальника ФСБ, который собирал информацию об Украине

Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова.

В РФ неожиданно сменили начальника 5-й службы Федеральной службы безопасности, которая отвечала за сбор информации об Украине.

Как сообщают российские проекты "Важные истории" и "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, должность Сергея Беседы занял Алексей Комков. До этого он работал заместителем руководителя службы контрразведки. По словам источников, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова.

Что известно о 5 службе ФСБ

Пятая служба ФСБ - подразделение, специализирующееся на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. Перед вторжением в Украину правитель РФ Владимир Путин во многом полагался на сведения, предоставленные именно этим подразделением ФСБ. Впрочем, отчеты не соответствовали действительности.

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В начале российского полномасштабного вторжения ряд СМИ даже сообщали, что Беседу и его коллег арестовали за фейковые данные в отчетах об Украине. Впрочем, подтверждений не было.

Формально Беседу уволили из-за достижения им 70-летия - предельного срока службы.

"Однако это кадровое решение объясняется не только формальными причинами: внутри ФСБ идет жестокая борьба между различными властными группировками за сразу несколько освобождаемых в этом году высокопоставленных должностей, включая кресло самого Бортникова", - отмечают росСМИ.

Одним из кандидатов на его место называют Сергея Королева, первого заместителя директора ФСБ. Алексей Комков, назначенный руководителем пятой службы, считается протеже Королева.

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