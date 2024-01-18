В Белгородской области РФ произошло короткое замыкание на электроподстанции в локомотивном депо. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Отмечается, что подстанция "засияла" в Старом Осколе. Этот город находится в 140 км от самого Белгорода.
Момент замыкания попал на многочисленные видео. Их уже опубликовали в сети. Примечательно, что в российском МЧС говорят, что возгорания на подстанции не было, хотя на кадрах видно сильное задымление.
Жители некоторых микрорайонов города сообщили о перебоях со светом. Электроснабжение уже восстановили.
Отметим, что всего несколько дней назад в Старом Осколе произошла авария на магистральной сети. Тогда без горячей воды и отопления остались более 50 тысяч человек.
Другие инциденты в России
На днях в нескольких городах РФ неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге. Отмечается, что это произошло в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.
Кроме того, под Москвой горели Мытищи. Там пожар охватил склады. Огонь распространился на площадь около 600 квадратных метров.