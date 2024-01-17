Движение сопротивления на территории государства-агрессора набирает обороты.

В России неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, используемых для логистики оккупационных террористических войск.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины, события произошли в районах городов Саратов, Ярославль и Дзержинск Нижегородской области.

"В результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано. Так будет полыхать и дальше, пока Кремль продолжает преступную войну против Украины!"- отметили в ГУР.

В разведке также отметили, что движение сопротивления на территории государства-агрессора России набирает обороты.

На России пылает: движение сопротивления набирает обороты

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в ГУР МОУ отметили, что в Московской области России было парализовано движение поездов на двух участках из-за пожара на железнодорожных объектах.

В разведке отметили, что серьезные осложнения логистики из-за задержки поездов были вызваны выводом из строя железнодорожных релейных шкафов.

В последние дни ноября на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта. Речь идет о релейном шкафу вблизи населенного пункта Лазенки Новопеределкинского района и релейном шкафу вблизи населенного пункта Артемьево городского округа Домодедово.

В ГУР подчеркнули, что"огонь, хаос и паралич на российской железной дороге - еще одно следствие российской преступной войны против Украины".

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