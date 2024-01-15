Огонь развернулся на площадь около 600 квадратных метров.

Сегодня центр Российской Федерации охватило пламя и задымление в связи с крупным пожаром в Мытищах (Московская область).

Про предварительным данным СМИ, огонь развернулся на площадь около 600 квадратных метров. Как уточняет NextaLive, горят склады.

"В Мытищах Московской области вспыхнули склады", - констатируют там.

Вместе с тем дополнительной информации о том, что было на складах, и есть ли пострадавшие, пока что нет.

Ролик пожара:

В последние месяцы Россия перманентно в пожарах

На фоне полномасштабного вторжения в Украину в РФ регулярно фиксируют возгорания тех или иных важных объектов, которые агрессор мог би использовать в войне с Украиной. Например, в декабре росСМИ сообщали о пожаре на заводе специализированных автомобилей.

Незадолго до этого россияне сообщали о масштабном пожаре на авторынке в Набережных Челнах.

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