Сегодня центр Российской Федерации охватило пламя и задымление в связи с крупным пожаром в Мытищах (Московская область).
Про предварительным данным СМИ, огонь развернулся на площадь около 600 квадратных метров. Как уточняет NextaLive, горят склады.
"В Мытищах Московской области вспыхнули склады", - констатируют там.
Вместе с тем дополнительной информации о том, что было на складах, и есть ли пострадавшие, пока что нет.
Ролик пожара:
В последние месяцы Россия перманентно в пожарах
На фоне полномасштабного вторжения в Украину в РФ регулярно фиксируют возгорания тех или иных важных объектов, которые агрессор мог би использовать в войне с Украиной. Например, в декабре росСМИ сообщали о пожаре на заводе специализированных автомобилей.
Незадолго до этого россияне сообщали о масштабном пожаре на авторынке в Набережных Челнах.