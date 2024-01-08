Местные жители сняли взрывы на видео.

Российская Федерация обвинила Украину в обстреле Белгородской области из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что около 20:30 сбили над территорией области 10 реактивных снарядов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

В местных Telegram-каналах появилось множество видео обстрела. На роликах можно услышать взрывы, а также увидеть работу российской противовоздушной обороны.

Позже Гладков заявил, что в результате "сбития воздушных целей на подлете к городу" пострадали трое человек. По его словам, в трех домах выбиты окна, также повреждены семь автомобилей.

Обвинения России в сторону Чехии:

Напомним, что 30 декабря россияне заявили об обстреле Белгорода, в результате которого погибли 25 человек и еще более 100 пострадали.

После этого Россия запросила заседание Совета безопасности ООН, потребовав участия в нем постоянного представителя Чехии, чтобы тот "объяснился на счет поставок вооружений" Украине.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал, что они не будут принимать участия в заседании и "служить отравленной ложью пропаганде агрессора". Он отметил, что представители Чехии с радостью придут, когда РФ захочет обсудить вывод своих оккупационных войск из Украины.

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