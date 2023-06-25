Адвокат призвал не сбрасывать со счетов Кадырова, который также имеет собственную армию.

Мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также усиление репрессий в России свидетельствуют об ослаблении самого российского государства. Не исключено, что в РФ могут начаться процессы объединения народов, что повлечет новые мятежи, однако для этого должен появиться лидер, обладающий военным потенциалом.

"Россия теряет свою монополию на насилие и управление. И те интеграционные процессы, которые неизбежно присутствуют в России, в частности те, что касаются Кавказского и Северокавказского регионов, будут только усиливаться. Не стоит сбрасывать со счетов Кадырова, который имеет также собственную армию. И по большому счету, в какой-то критический момент ничто не мешает ему также осуществить подобный демарш. Поэтому, конечно же, то, что происходит сейчас, оно повлияет и на те процессы, которые будут происходить в России в дальнейшем", – подчеркнул в эфире телеканала FREEДОМ российский адвокат Николай Полозов.

В то же время он отметил, что если после действий Пригожина и произойдут какие-то кадровые перестановки, глобальных изменений в Министерстве обороны РФ не будет. По его словам, коррупционная система ведомства, из которой кормятся сотни российских генералов, никуда не денется.

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"Замена Шойгу на условного Алексея Дюмина (губернатора Тульской области РФ) никоим образом положительно не скажется на боеспособности российской армии в условиях российско-украинской войны", – добавил он.

При этом Полозов считает, что рядовые россияне не собираются принимать участие в тех или иных событиях, а просто наблюдают за происходящим. Для российского населения, по его мнению, "вся эта история больше кинематографична".

"Это то, что показывают по телевизору, что есть в сводках новостей. В России население не имеет собственной субъектности, не имеет собственного голоса. И Пригожин показывает, что субъектность в России приобретается в нынешней ситуации только силой. Субъектность есть у государства, у путинского режима и у Пригожина, который обладает необходимым количеством штыков и техники", – резюмировал он.

Бунт Пригожина: основные события мятежа

Вечером в пятницу, 23 июня, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что позиции его наемников были атакованы российскими кадровыми войсками. Из-за этого он объявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

В следующие несколько часов "вагнеровцы" пересекли границу в нескольких местах, где их, по словам Пригожина, пограничники встретили без сопротивления и с объятиями, и дошли до Ростовской области. Уже ближе к утру там начали раздаваться первые выстрелы, сообщалось о сбитых вертолетах российских войск.

Днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Московской области и уже прошли определенную ее часть. Однако в 200 километрах от Москвы Пригожин решил развернуть колонну с военной техникой. Это произошло после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые согласовал президент РФ Владимир Путин.

По их итогам стороны достигли договоренностей: "вагнеровцам" гарантировали безопасность, а Пригожин должен поехать в Беларусь. При этом, по словам Пескова, обвинения против Пригожина будут сняты, а дело закроют.

Также российские медиа пишут, что Пригожин требовал отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Есть вероятность, что Шойгу могут снять с должности.

Кроме того, российские СМИ сообщают, что мятеж Пригожина вызвал потери для российской армии – они составляют от 13 до 20 военных. Официально российские власти никаких конкретных цифр не называли.

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