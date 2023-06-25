Мятеж остановлен на выгодных условиях для главы ЧВК "Вагнер".

Одним из требований главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина была отставка министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Как сообщил популярный близкий к Минобороны РФ Z-канал "Рыбарь" учитывая, что, по информации источника, мятеж остановлен на выгодных условиях для главы ЧВК, есть основания полагать, что в итоге руководство Минобороны РФ будет снято, в том числе Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.

Мятеж Пригожина и Шойгу - детали

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прекратил военный мятеж. Вечером 24 июня его наемники покинули центр Ростова-на-Дону, где они обосновались накануне. Сам Пригожин уехал из штаба Южного военного округа на автомобиле.

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По данным СМИ, Кремль пошел на некоторые уступки ЧВК. Российские власти пообещали Пригожину и его наемникам определенные "гарантии безопасности". Дмитрий Песков заявил, что кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

Российский оппозиционный журналист Тимур Олевский считает, что в истории с мятежом Евгения Пригожина рано ставить точку. Он предположил, что предоставленные главарю "вагнеровцев" гарантии безопасности и другие обещания, скорее всего в Кремле не выполнят.

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