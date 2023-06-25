По словам Олевского, своими действиями Пригожин показал, что в России не будет справедливости, как ее не было и раньше.

Заявление Пригожина об остановке движения военной техники в направлении Москвы и возвращение "вагнеровцев" в пункты дислокации фактически стерло его репутацию. Так владелец ЧВК плюнул на идею справедливости, с которой якобы шел на российскую столицу.

Такое заявление сделал в эфире "24 канала" оппозиционный журналист, редактор издания" The Insider "Тимур Олевский. По его словам, объявленный Пригожиным "марш справедливости" стал заявкой на условную защиту россиян. Однако на самом деле он всего лишь защищал свои бизнес-интересы. Когда главарю "вагнеровцев" пообещали, что ЧВК не расформируют, – тот "дал заднюю".

"То есть, когда вчера говорил о справедливости для всех россиян – врал. Его цель была достаточно меркантильной: защитить ЧВК, бизнес и ничего более. Еще один человек показал россиянам, что плевать на справедливость. Это уничтожение его репутации. Он ее стер", – отметил оппозиционный журналист.

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По словам Олевского, своими действиями Пригожин показал, что в России не будет справедливости, как ее не было и раньше.

"Все, кто поверил в Пригожина и защиту справедливости, – об них вытерли ноги. Пригожин такой же, как и Путин, ничем не отличается. Такой Пригожин Путина устраивает, подходит для его команды. У него есть шансы там быть без последствий для себя", – добавил журналист.

Поход Пригожина на Москву: что надо знать о мятеже

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские кадровые войска нанесли удар по позициям ЧВК. В этой связи он заявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

В течение следующих часов ЧВК "Вагнер" пересекли границу и зашли в Ростовскую область. Фактически был установлен контроль над Ростовом. Там, как в Москве и Воронежской области, был объявлен план "Крепость".

24 июня наемники Пригожина добрались до Московской области, но в 200 километрах от российской столицы Пригожин решил развернуть колонну с военной техникой. Это произошло после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые согласовал президент РФ Владимир Путин.

По данным росСМИ, мятеж Пригожина вызвал потери для Минобороны РФ. По разным оценкам, они составляют от 13 до 20 военных. Однако официальной информации о количестве погибших военных нет.

Кроме того, российские медиа пишут, что Пригожин требовал отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Отмечается, что есть основания полагать, что это все же осуществится и Шойгу могут снять с должности.

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