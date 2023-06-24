Но все экипажи живы, сообщают медиа.

Наемники ЧВК "Вагнер" сбили три вертолета Минобороны РФ.

Вагнеровцы сбили два вертолета радиоэлектронной борьбы и один Ми-35, пишет пророссийский телеграм-канал Fighterbomber, специализирующийся на новостях о военной авиации. По его данным, все экипажи живы.

Вертолеты РЭБ атаковать наемников не могли, стрелял ли по ним Ми-35, неизвестно, добавляет Fighterbomber.

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Утром в субботу владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы по приказу Минобороны России были атакованы с воздуха. Из его слов можно понять, что вагнеровцы сбили три вертолета. Пригожин говорил об этом в разговоре с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, захваченном ЧВК "Вагнера".

Информацию о трех сбитых вертолетах подтверждают связанные с ЧВК "Вагнера" телеграм-каналы "ЧВК Вагнер. Сводки" и AP Wagner. По их данным, летчикам сказали, что они должны атаковать прорвавшиеся колонны ВСУ.

Пригожин начал бунт в России

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная российская армия обстреляла ракетами бойцов его ЧВК благодаря приказу министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию на Ростов.

Британская разведка сообщила, что "вагнеровцы" ушли штурмовать Москву и судьба бунта зависит от реакции Росгвардии.

Президент РФ Путин выступил с обращением к гражданам и силовикам, призвав подавить бунтарей.