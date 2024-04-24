Еще одного священника "сделали" чтецом за антивоенные высказывания.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл запретил проводить службы и понизил в чине двух священников. Один из них отпевал оппозиционного политика Алексея Навального, второй отметился антивоенными высказываниями. Об этом сообщает "Сирена" со ссылкой на попавший к ней указ Кирилла.

"Священнику московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе иерею Димитрию Сафронову с 15 апреля "запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения, ношения рясы и священнического креста". Он понижен в сане до псаломщика", — говорится в публикации.

По данным ресурса, Сафронов совершил панихиду по Навальному на 40-й день после смерти, также священник был на погребении вместе с семьей политика и проводил панихиды на могиле.

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"Причины запрета в документе не указаны (но мы понимаем)", — отмечает "Сирена".

По данным проекта SOTA, РПЦ запретила проводить службы не одному, а двум священникам. Кроме Сафронова, "под нож" Кремля пошел священник из подмосковного Дмитрова Александр Востродымов.

"Запрет в служении, налагавшийся до Пасхи на священника из подмосковного Дмитрова Александра Востродымова, продлен до 3 месяцев. Священник на это время понижен до чтеца. В вину ему поставили некое самовольное распоряжение церковным имуществом и совмещение священного сана с некой госслужбой", — сказано в публикации.

Отмечается, что ранее о подобных действиях Востродымова ничего известно не было, гонениям он подвергался за антивоенные высказывания.

Российская православная церковь: последние новости

Как сообщал УНИАН, патриарх РПЦ Кирилл отметился заявлениями о "благополучном времени", в которое живут россияне. Во время проповеди он заявил, что Россия - одна из пяти "реально свободных стран мира". Патриарх велел прихожанам благодарить за эту свободу Бога и молиться за диктатора Владимира Путина – "православного человека", который, по мнению Кирилла, осознает огромную ответственность, возложенную на него "сверху за родину". Патриарх также призвал молиться за оккупантов, которые убивают украинцев.

Также мы рассказывали, что РПЦ создала для россиян новую идеологию. В ней говорится, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

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