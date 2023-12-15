В базе МВД также пишут, что избранная мера пресечения - содержание под стражей.

Служба безопасности Украины объявила в розыск патриарха Русской Православной церкви Владимира Гундяева, который известен как Кирилл. Об этом свидетельствует база розыска Министерства внутренних дел.

Отмечается, что его обвиняют по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также по ч. 2 ст. 437 УК - ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий.

Датой исчезновения патриарха указывают 11 ноября, а местом - Москву. В базе МВД также пишут, что избранная мера пресечения - содержание под стражей.

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Дело против патриарха РПЦ Кирилла

Украина объявила подозрение главе Русской Православной церкви Владимиру Гундяеву, известному как патриарх Кирилл, за "благословение" убивать украинцев.

По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Отмечается, что для распространения пропаганды Гундяев массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (Московского патриархата) в Украине. В СБУ отмечают, что патриарх Кирилл регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

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