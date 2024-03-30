Новая ультранационалистическая идеология РПЦ МП подчеркивает, что подчеркивает, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП) одобрила идеологически-политический документ в попытке сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России.

Как говорится в отчете Института изучения войны, вероятно, этот документ является либо попыткой социализировать желаемую политику Кремля среди россиян перед ее внедрением, или проверить публичную реакцию на политику, которую сейчас рассматривают кремлевские чиновники.

Отмечается, что РПЦ МП усиливает кремлевскую риторику относительно войны России в Украине и представила ее как экзистенциальную и цивилизационную "священную войну", что является значительным отклонением для российской власти, которая до сих пор старательно избегала официальной формулировки вторжения России в Украину как любую "войну". В то же время, утверждают аналитики, прямое признание РПЦ МП конфликта "священной войной" может вызвать поддержку со стороны россиян, которых относительно сдержанная риторика Кремля не вдохновляет.

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РПЦ МП также утверждает, что война в Украине завершится захватом Россией всей территории Украины и недопущением любой украинской власти, которую Кремль признает враждебной России. Описание РПЦ МП целей России согласуется с неоднократными заявлениями Кремля, которые указывают на то, что Путин сохраняет свою цель уничтожить украинский суверенитет и государственность, подчеркивают аналитики.

РПЦ МП также заявила, что Россия должна вернуться к "доктрине триединства" русской нации, которая утверждает, что "русская нация" состоит из подгрупп этнических русских, белорусов и украинцев, которых Россия должна воссоединить.

"Возможно, РПЦ МП оценивает реакцию на идею кодификации "учения о триединстве" по указанию Кремля. Кремль может кодифицировать эту доктрину как официальную политику России", - отмечают аналитики.

РПЦ МП также подчеркивает, что "восстановление единства русского народа" из-за войны в Украине является ключевым условием выживания и успешного развития России в течение XXI века.

"Этот призыв к восстановлению является полномасштабным уничтожением украинской нации и затягиванием ее в Россию", - отмечают в ISW.

Кремль может решить не полностью присоединяться публично к ультранационалистической идеологии, которую предложила РПЦ МП, но, скорее всего, позаимствует и использует ее для поддержки военных действий в Украине и любых будущих актов агрессии против соседей России, считают аналитики.

Идеология России в войне

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Путин стремится мобилизовать больше людей для войны против Украины, и использует теракт исламистов в Москве как повод сплотить российское общество для продолжения захватнической войны в Украине.

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