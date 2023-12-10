Он отметил, что на Путина "сверху возложили огромную ответственность".

Скандальный патриарх РЦП Кирилл отметился новыми заявлениями о "благополучном времени", в которое живут россияне.

Во время проповеди, фрагмент которой появился в сети, Кирилл выдал, что Россия - одна из пяти "реально свободных стран мира".

"Надо благодарить Бога, что мы живем в реально свободной стране. Таких стран всего пять я насчитал, возможно чуть больше. Мы живем в реально свободной стране. Мы должны благодарить Бога за все это, молиться за родину нашу, за главнокомандующего нашего Владимира Владимировича Путина - православного человека, который четко осознает огромную ответственность, возложенную на него сверху за родину нашу", - заявил патриарх.

Он также заявил, что россияне должны молиться за оккупантов, которые пришли убивать украинцев на их земле. По версии Кирилла, оккупанты борются, чтобы "в России не было междоусобиц".

РПЦ поддерживает войну

Как сообщал УНИАН, руководитель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что российская армия воюет в Украине "за будущее" России. Он призвал россиян объединиться и отложить внутренние разногласия, чтобы у них была сила, которой будут бояться те, кто "мечтает о разорении русской земли". Кирилл обещал россиянам отпущение грехов за "принесение себя в жертву" на войне в Украине.

Против Кирилла ввели санкции Великобритания, Канада, Соединенные Штаты Америки, Украина, Австралия и Новая Зеландия. Также ему запрещен въезд в Литву.

Вас также могут заинтересовать новости: