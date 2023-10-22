Они задержали курьера.

Российские оккупанты заявили, что выпускников Армавирского военного авиационного училища якобы пытались отравить.

В паблике Fighterbomber, который ведется от имени российского истребителя-бомбардировщика в отставке, указывается, что инцидент произошел 21 октября. По его словам, "праздник" в честь годовщины выпуска посетили 77 гостей.

"Благодарные поклонники работы и службы выпускников (а выпускники выпустившиеся 20 лет назад, это в основном действующие летчики на серьёзных должностях и званиях) не смогли пройти мимо этого события и прислали на юбилейный выпуск огромный 20кг торт и несколько ящиков вискаря", - написал он.

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"Выпускники" уже порезали торт, однако не стали есть, поскольку не выяснили, кто мог его прислать. Позже оккупанты задержали курьера. Сообщается, что он родом из оккупированного Мелитополя, после доставки торта и алкоголя мужчина якобы купил билет на самолёт.

"Z"-блогер говорит, что мужчина якобы рассказал о сильнодействующем яде в торте и отравленном алкоголе. "Даже эмблему АВВАКУЛ нарисовали актуальную. Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут", - добавил он.

Отравление окккупантов: последние новости

Напомним, ранее захватчики жаловались на смертность в Мариуполе в результате загадочных остановок сердца. Они заявляли, что военнослужащих РФ могут травить.

А в Мелитополе сообщалось, что "неизвестные женщины" могли отравить самогоном 11 окупантов.

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