В выпивку было подмешано якобы несколько видов яда, чтобы не осталось ни единого шанса выжить.

В Мелитополе "неизвестные женщины" отравили самогоном 11 российских захватчиков. Дело расследует так называемая "полиция", подконтрольная оккупантам.

Как сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на инсайдеров, имеющих связи с оккупационной полицией, компания из 11 военных купила самогон у двух женщин, которые представились местными. Примерно через полчаса после начала застолья все, кто пил этот алкоголь, умерли.

"11 рашистов отправились в первый ряд на концерт Кобзона почти одновременно, буквально за 15 минут. Сначала подозревали, что самогон был некачественным, но потом выяснилось, что к нему добавили "сразу несколько ядов". Выжить шансов у них не было", - говорится в сообщении.

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"Правоохранители" начали искать самогонных героинь, но оказалось, что те исчезли сразу после того, как продали алкоголь военным. Как и следовало предусмотреть, оккупанты подозревают "диверсанток" или же местных "поклонниц Украины". Правда, оккупанты даже не скрывают, что местные жители, мягко говоря, россиянам не рады.

"В Мелитополе вообще стремно. Многие пацаны жалуются, что их здесь не любят. Некоторые даже прямо им говорят: мол, украинская армия скоро придет, и вам хана. Кто - то из таких и мог ребят отравить", - говорит источник.

Контрнаступление в Запорожье

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в октябре. После этого, по его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака. В то же время он исключает вариант лобового штурма города украинскими войсками.

Также аналитики ISW отмечали, что в последнее время российские оккупанты снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Это, по их мнению, свидетельствует о том, что украинское контрнаступление отвлекает российские силы от этого направления и значительно ослабляет российские наступательные усилия.

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