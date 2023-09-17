Россияне жалуются, что это не первый случай.

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе только за последние две недели от внезапной остановки сердца умерли 11 военных.

Заявление российских пропагандистов опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Они ссылаются на данные "Министерства внутренних дел "ДНР" и Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Среди умерших - два российских офицера. Сообщается, что оккупанты в возрасте от 23 до 42 лет умерли от внезапной остановки сердца.

Видео дня

"Вскрытие показало, что проблемы с сердцем были только у трех из них, причем серьезные - только у одного. В связи с тем, что это не первый случай загадочных смертей наших военных в Мариуполе, полиция подозревает, что всех 11 умерших могли отравить. Сделать это могли диверсанты или местные так называемые "ждуны", которые ждут прихода в город Украины", - говорится в сообщении.

Российских оккупантов травят в Украине

Напомним, в августе украинское сопротивление рассказало о массовом отравлении российских захватчиков во время празднования "Дня ВМФ" в Мариуполе. Сообщалось, что 17 оккупантов находились в тяжелом состоянии, еще двое - умерли.

Также российские СМИ рассказывали историю жены захватчика из Волгоградской области, который пошел добровольцем на преступную войну. По ее словам, он умер после того, как выпил воду, которую ему предложили на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: