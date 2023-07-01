Разрыв отношений Пригожина с Кремлем может оказаться временным.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин может снова пригодиться Кремлю в качестве специального инструмента. В этот раз Владимир Путин может использовать его в своих планах по подчинению Беларуси, считает британский военный эксперт Шон Белл.

Он отметил, что "Пригожин — потенциально очень опасное животное", поэтому Александру Лукашенко придется быть крайне осторожным.

"У Путина есть более широкие амбиции по подчинению Беларуси, и есть потенциал, что Пригожин может оказаться полезным для Путина, когда это потребуется — возможно, как способ вернуться в лоно Москвы", – считает Белл.

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Аналитик полагает, что в ближайшей перспективе деятельность Пригожина в Беларуси будет "относительно сдержанной". Причина в том, что большинство белорусов явно не хотят иметь ничего общего с российским вторжением в Украину.

"Не исключено, что Путин, устранив прямую угрозу, исходящую от Пригожина, принудит его к наращиванию операций против украинской столицы Киева с территории Беларуси. Однако если Лукашенко предоставит стартовую площадку наемникам для нападения на своего соседа, это может быть расценено как неспровоцированная эскалация и втянет Беларусь в войну", – отмечает эксперт.

В России "обнуляют" влияние Пригожина и вагнеровцев

Российская машина пропаганды развернулась на 180 градусов и начала дискредитировать наемников "Группы Вагнера", которых еще недавно прославляли за уничтожение Бахмута. На российском ТВ теперь рассказывают, что наемники очень плохо воевали.

Также стало известно, что у Пригожина отобрали государственные контракты на поставки продуктов питания в российскую армию. Это был один из основных источников финансирования "бизнес-империи" главаря наемников.

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