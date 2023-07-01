На федеральном канале показали сюжет, намекающий на неэффективность ЧВК.

Российская пропаганда взялась за уничтожение своего же мифа об эффективности ЧВК "Вагнер" на фронте. В эфире федерального канала выпустили сюжет, в котором обнулили результаты наемников Евгения Пригожина в Бахмуте Донецкой области.

Пропагандисты поставили под сомнение эффективность "Вагнера" и назвали Бахмут "не самым важным с точки зрения фронта" городом, сравнив его с Мариуполем. Город назвали "одним из важнейших центров украинской металлургии", из которого "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон, считавшийся неприступной "Азовсталью" и крайне мотивированным батальоном "Азов".

В сюжете перечисляются подразделения российской армии, участвовавшие в битве за Мариуполь, среди которых нет "Вагнера". Диктор подчеркивает, что город был захвачен за 71 день. В то же время Бахмут оккупировали 224 дня.

Роспропаганда в завершение отметила, что никто "отнюдь не умаляет подвиг" бойцов ЧВК, "которые честно и самоотверженно сражались".

Впрочем, 21 мая тот же канал заявил, что "освобождение" Бахмута - это "событие исторического масштаба".

Почему режим пошел против "Вагнера"?

Роспропаганда активно хвалила "Вагнер" и называла его "непобедимым", но ситуация коренным образом изменилась после 23 июня. В тот день главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о военном мятеже в России. События развивались стремительно и уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

На следующий день марш закончился за 200 километров до Москвы, когда Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко. "Вагнер" вернулся в полевые лагеря.

После этого у Пригожина появились проблемы. Главарю "Вагнера" поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество.

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