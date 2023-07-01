Всех работников холдинга уволили без выплаты выходного пособия.

Минобороны РФ расторгло контракт с кейтеринговым холдингом главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Вчера его сотрудников уволили без выходного пособия.

Как сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на источник, предприятия холдинга "Конкорд" с 23 июня работали с перерывами и ждали проверки, уничтожая в это время документы по распоряжению руководства. Ожидалось, что весь документооборот должны были передать новым владельцам до 15 июля. Но вчера сотрудникам сообщили, что из-за разрыва контракта между АО "Военторг" и "Конкордом" их уволят.

По данным канала, в холдинге Пригожина работало несколько тысяч сотрудников — это повара, кладовщики, управляющие столовых, бухгалтеры. Они занимались питанием военных, поставкой продуктов в госпитале и выдачей продовольствия оккупантам в Украину.

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"По данным источника, руководство сообщило, что сотрудников увольняют только "с заявлениями по собственному желанию", при этом им выплатят только зарплату без выходного пособия. Информацию доказали устно-ее запрещено хранить где - либо кроме базы, которую несколько раз отключали", - говорится в сообщении.

Конец бизнес - империи Пригожина

Вчера Евгений Пригожин объявил о ликвидации своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот". В Медиахолдинг Пригожина входили такие пропагандистские помойки, как РИА ФАН, "Народные новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания. Роскомнадзор заблокировал сайты этих изданий.

Кроме того, российские паблики сообщают, что соцсеть Пригожина ЯRus также закрыли. На очереди была ликвидация группы "Конкорд".

Накануне стало известно, что главарю "Вагнера" Евгению Пригожину поставили четкие условия из-за мятежа, который он устроил против военного командования РФ. До 1 июля Пригожину дали время закрыть все дела в России и забрать свое имущество.

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