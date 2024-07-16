На предприятии производят распределительное и управляющее электрооборудование.

В поселке Коренево Курской области горит завод. В сети пишут, что перед этим регион оказался по атакой БПЛА.

Российские Telegram-каналы опубликовали фотографии и видео масштабного пожара, огонь охватил крышу здания. На соседнем здании можно увидеть надпись "АО НВА" - Кореневский завод низковольтной аппаратуры.

Согласно данным из открытых источников, это один из крупнейших российских производителей распределительного и управляющего электрооборудования. Его продукция широко используется в промышленности и энергетическом комплексе России.

Видео дня

Обновлено в 00:40: Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил атаку на завод. "Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов", - добавил он.

В России горят заводы

В конце июня СМИ сообщали об успешном ударе дронов по Редкинскому опытному заводу, на котором производят топливо для российских истребителей. Той ночью БПЛА долетели до Тверской области.

А в начале этого месяца стало известно о поражени дроном-камикадзе Тамбовского порохового завода в городе Котовск. В сети публиковали видео атаки.

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