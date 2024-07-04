Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект, узнали журналисты.

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины утром 4 июля был поражен Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ.

Как сообщил УНИАН источник в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе, один из которых успешно поразил объект вражеского ВПК. Последствия попадания, степень поражения и информация о потерях противника пока уточняются.

В то же время, по словам источника, официальные власти государства-агрессора отрицают факт поражения порохового завода. Так, "губернатор" Тамбовской области Максим Егоров, в частности, отметил, что "оба БПЛА уничтожены, жертв и разрушений нет, ситуация под контролем".

Несмотря на это, как заявили в украинской спецслужбе, местные жители публикуют в сети видео, на которых четко видно попадание одного из дронов-камикадзе с последующей детонацией и возгоранием на территории объекта. "Конечно, никакого попадания не было. И Тамбовского порохового завода в таком случае также не было", - прокомментировал операцию собеседник в ГУР МО.

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Тамбовский пороховой завод уже не впервые становится целью для атак украинскими беспилотниками. Так, 19 января этого года беспилотники ГУР МОУ уже атаковали упомянутый объект. Тогда один из дронов-камикадзе взорвался на площадке возле цеха смешивания порохов. Беспилотники атаковали завод и в ноябре прошлого года. Летом 2023-го на предприятии был пожар, жертвами которого стали четыре человека.

Справка УНИАН. Тамбовский пороховой завод - одно из крупнейших предприятий России, где производятся боеприпасы и порох для стрелкового оружия. С начала полномасштабного вторжения России в Украину завод увеличил производство на треть. Предприятие находится под санкциями с марта 2023 года.

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