Пользователи с никами zw9s, rrnsne2Nr и nzjdMFpV якобы живут в Германии и недовольны поведением украинского президента.

В РФ выпустили очередной фейк, в который никто не поверил. В новой пропагандистской статье говорилось о "немцах", которые якобы критикуют президента Украины Владимира Зеленского.

Подвластное Кремлевским "скрепам" издание РИА Новости даже опубликовало никнеймы тех самых "немцев", однако они едва ли похожи на настоящие.

Так, некий пользователь под ником nzjdMFpV якобы писал в комментариях под статьей издания Der Spiegel, что наш президент слишком "самоуверенный". Другой комментатор, который якобы был подписан Profikommentierender, раскритиковал Зеленского не из-за его политики, а из-за одежды. "Немца" якобы возмутило то, что наш президент часто появляется на публике в одной и той же футболке.

Едва ли авторитетные и честные СМИ стали бы обращать внимание на такие комментарии, даже если они бы и существовали. Однако РИА Новости усердно выполняет кремлевские заказы и регулярно распространяет абсурдные фейки.

Пропагандистское издание также утверждает, что пользователь под ником GvbR72 заявил о том, что Зеленский якобы "достал" его своими ежедневными видеообращениями. Еще один "немец" с не менее правдоподобным ником Arno42 якобы написал о "беспомощности" нашего президента.

Такие комментарии, как утверждает российская пропаганда, "немцы" оставили под статьей о том, что Зеленский обратился к россиянам и упрекнул их за молчание о войне в Украине. Заказная статья, основанная на несуществующих или же написанных ботами "возмущениях", уже стала поводом для новых шуток в сети.

Ранее УНИАН уже сообщал, что политтехнолог рассказал о тайных переговорах за спиной у диктатора.

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