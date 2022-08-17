Заказная статья, основанная на несуществующих или же написанных ботами "возмущениях", уже стала поводом для новых шуток / фото REUTERS

В РФ выпустили очередной фейк, в который никто не поверил. В новой пропагандистской статье говорилось о "немцах", которые якобы критикуют президента Украины Владимира Зеленского.

Подвластное Кремлевским "скрепам" издание РИА Новости даже опубликовало никнеймы тех самых "немцев", однако они едва ли похожи на настоящие.

РосСМИ распространили очередной фейк / скриншот

Так, некий пользователь под ником nzjdMFpV якобы писал в комментариях под статьей издания Der Spiegel, что наш президент слишком "самоуверенный". Другой комментатор, который якобы был подписан Profikommentierender, раскритиковал Зеленского не из-за его политики, а из-за одежды. "Немца" якобы возмутило то, что наш президент часто появляется на публике в одной и той же футболке.

Едва ли авторитетные и честные СМИ стали бы обращать внимание на такие комментарии, даже если они бы и существовали. Однако РИА Новости усердно выполняет кремлевские заказы и регулярно распространяет абсурдные фейки. 

Новый фейк пропаганды РФ / скриншот

Пропагандистское издание также утверждает, что пользователь под ником GvbR72 заявил о том, что Зеленский якобы "достал" его своими ежедневными видеообращениями. Еще один "немец" с не менее правдоподобным ником Arno42 якобы написал о "беспомощности" нашего президента.

Такие комментарии, как утверждает российская пропаганда, "немцы" оставили под статьей о том, что Зеленский обратился к россиянам и упрекнул их за молчание о войне в Украине. Заказная статья, основанная на несуществующих или же написанных ботами "возмущениях", уже стала поводом для новых шуток в сети. 

Ранее УНИАН уже сообщал, что политтехнолог рассказал о тайных переговорах за спиной у диктатора.

Вас также могут заинтересовать новости: