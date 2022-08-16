Шейтельман говорит, что переворот в Кремле может организовать ФСБ.

В то время, как диктатор Путин якобы проводит "спецоперацию" в Украине, за его спиной группы влияния ведут переговоры об остановке войны.

Об этом рассказал "Апострофу" политтехнолог Михаил Шейтельман.

Для окружения Путина война, поясняет он, является вопросом финансов и возможности красиво жить на Западе.

"США не обо всем рассказывают о дипломатическом и разведфронте. Есть группа олигархов, которая ведет переговоры, и есть группа ФСБшников, которая также ведет такие переговоры", - подчеркнул эксперт.

По его словам, никто, кроме секретаря Совбеза РФ Патрушева и близкого окружения Путина, не могут намекнуть ему на изменение войны. Патрушев же, несмотря на переговоры с Западом, вряд ли придет с их результатами к диктатору.

"Наоборот, имея результаты, он скажет Путину, мол, большое спасибо, вот тебе пенсия и пора на покой. То есть после достижения договоренностей будет некий дворцовый переворот, ведь очевидно, что Путина ни на что уговорить невозможно", - пояснил политтехнолог.

По прогнозу Шетельмана, в Кремле не будет "чисток", потому что они не в стиле Путина, который якобы живет в конкурентном поле и прекрасно это понимает. При отсутствии реальных выборов жесткая конкуренци идет в самом Кремле, добавляет он.

Место Путина в Кремле может занять тот, кто предложит тысячам людей лучшие условия, чем нынешний президент РФ, говорит политтехнолог. В том числе - сохранение миллиардерами особняков, яхт и счетов с миллионами долларов, которые у них были до полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Понятно, что никто не говорит, мол, давайте задушим Путина. Все говорят о неких интересах в этих переговорах по войне. Но когда дойдет до стадии "задушить Путина" - то мы об этом знать заранее не будем. Но скорее всего ФСБ это и реализует. Ведь ФСБ - это уже крупнейшая политическая партия", - резюмировал эксперт.

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