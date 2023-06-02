Президента РФ беспокоит обеспечении внутриполитической безопасности страны.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался на угрозу власти России.

"Недоброжелатели" пытаются "раскачать ситуацию" внутри РФ, рассказал лидер россиян во время совещания с постоянными членами Совета безопасности страны, пишет ТАСС. Глава России захотел поговорить на совещании об обеспечении внутриполитической безопасности России, учитывая те усилия, которые "недоброжелатели" предпринимают и активизируют, "чтобы раскачать ситуацию внутри" страны.

"…мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им ("недоброжелателям" - Ред.) этого сделать", - подчеркнул диктатор.

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В конце мая российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что главарь российской частной военной компании "Вагнер", путинский "повар" Евгений Пригожин, который уже много раз едко критиковал высшее военное руководство РФ, готовит переворот. По словам террориста, "повар" Путина "фактически объявил войну части военной и военно-политической номенклатуры" своей страны.

Позже сам Пригожин утверждал, что "вагнеровцы" не готовят переворот. В то же время он пригрозил России "вазелиновой коррекцией".

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