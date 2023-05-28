На этой неделе главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе своих наемников из Бахмута.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин готовит в России госпереворот.

Боевик утверждает, что главарь головорезов "фактически объявил войну части военной и военно-политической номенклатуры РФ".

При этом, считает Гиркин, Пригожин "не одинок", иначе его "выкинули бы": "И 80 тысяч человек ему никто не дал бы. У него огромная "крыша". Он - член правящей мафии, одной из ее группировок", - приуныл боевик.

Не понравились Гиркину и кандидатуры Пригожина на высшие военные должности России. "То, что он заявляет, что Суровикин должен стать начальником Генштаба ВС РФ, а Мизинцев - министром обороны... Скажу так: оба примерно такого же качества как действующий министр обороны и начальник Генштаба", - сказал террорист, добавив, что "это мелочи", так как Пригожин "заявил попытку переворота".

"Пока медийно заявлена, пока. Что будет дальше - не знаю, так как армия (Пригожина - УНИАН) поспешно выводится в тыловые базы. А тыловые базы у него, между прочим, не вблизи фронта, тыловые базы у них разбросаны по всей европейской части РФ... Из этого я делаю выводы, что смута началась", - подытожил Гиркин.

"Вагнер" возвращается в Россию - главное

На этой неделе главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе своих наемников из Бахмута - на фоне усиления давления со стороны ВСУ на указанном направлении. Правда, Пригожин скрывает, что решение о передаче позиций регулярным войскам РФ принято на фоне колоссальных потерь среди его головорезов, более того, наоборот, хвастается, будто бы все планы ЧВК выполнила.

В Минобороны Украины действительно в течение последних дней констатируют снижение наступательной активности оккупантов в районе Бахмута: 26 и 27 мая там не было активных боев - ни в городе, ни на флангах. Однако враг активно обстреливал окрестности города и подступы к нему.

Пригожин, однако, не исключает, что "вагнеровцы" могут вернуться в Украину после "доукомплектации".

Вместе с тем, Силы обороны могут начать новую фазу операций и затруднят запланированную передачу позиций "Вагнера", считает Институт изучения войны.

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