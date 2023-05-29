Россиянам нельзя "булки расслаблять", заявил главарь ЧВК "Вагнер".

Главарь российской частной военной компании "Вагнер", так называемый "повар" президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин утверждает, что его пособники не готовятся к государственному перевороту.

ЧВК "Вагнер" не собирается делать переворот, но России грозит "вазелиновая коррекция", публикует слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. "Чтобы сделать госпереворот или военный переворот вовсе не надо иметь большое количество вооруженных людей. Но, как правило, перевороты делает армия, как правило - какая-то часть отколовшейся армии. ЧВК "Вагнер" армией вообще не является, - это первое. Второе - у нас очень уважительное отношение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - сказал он.

По словам Пригожина, поэтому со стороны "Вагнера" он не видит никаких предпосылок для переворота. "ЧВК "Вагнер" делать переворот не собирается…", - заявил путинский "повар".

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Пригожин утверждал, что только НАТО может каким-то коренным образом повлиять на нынешнее руководство РФ "руками украинской армии", если россияне будут "булки расслаблять". "…Вряд ли страну ждет "кровавый военный переворот"…, но может ждать "вазелиновая коррекция" - это я отсылаю к "расслабленным булкам", - пригрозил главарь наемников.

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28 мая российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) утверждал, что Евгений Пригожин готовит в РФ переворот. По словам Стрелкова, главарь наемников "фактически объявил войну части военной и военно-политической номенклатуры" России.

Стоит отметить, что путинский "повар" уже не раз жестко критиковал российское военное руководство. Западные СМИ намекали, что Пригожину грозит расправа.

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