В Тюменской области власти не исключают прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты.

В России продолжается наводнение, вода прибывает, подтапливая все новые области, пишут российские СМИ.

Так, в пятницу утром было эвакуировано село Каминское в Курганской области России после того, как уровень воды там поднялся за ночь на 1,4 метра. Как сообщил губернатор региона Вадим Шумков, в ближайшие дни наводнение может достичь Кургана.

Кроме того, в Оренбурге уровень воды в реке Урал поднялся до 1143 см, паводок дошел до многоквартирных домов. За ночь в Оренбургской области затоплены еще около 3 тысяч домов, проводится массовая эвакуация.

При этом паводок добрался уже до Западной Сибири, подтопив еще три области. Сообщается, что сильно поднялся уровень воды в реке Томь, на которой расположены Томск и Кемерово. В результате в Томской области оказались подтоплены более 100 домов, три населенных пункта отрезаны от города. В Кемеровской области из берегов вышла река Мрассу, затоплен поселок Усть-Кабырза. На видео жители рассказывают, что вода смыла скотину, постройки и хозяйственный инвентарь. В Новосибирской области подтоплены 200 участков.

В Тюменской области начинается превентивная эвакуация населения из некторых населенных пунктов, пишет ТАСС. При этом власти Тюменской области не исключают прорыва дамб, которые защищают крупные населенные пункты, их укрепляют. Опасные явления при паводках в Тюменской области ожидаются 20 апреля. Пик паводка придется на 23 - 25 апреля.

Наводнение в России

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. Местные власти начали экстренную эвакуацию населения. При этом в компании, ответственной за строительство дамбы, на которую потратили миллиард рублей, обвинили во всем грызунов.

При этом накануне наводнения плотину в Орске "чинили" молитвами. Несмотря на проведенный обряд, за полтора дня ближайшие к гидротехническому сооружению кварталы исчезли под водой.

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