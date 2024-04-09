Несмотря на обряд, через полтора дня ближайшие к гидротехническому сооружению кварталы исчезли под водой.

В городе Орск (Российская Федерация), где из-за прорыва плотины произошла масштабная техногенная катастрофа, за несколько дней до нее пригласили священника, чтобы провести молебен возле защитного сооружения. Об этом сообщает NEXTA.

Отмечается, что жители Орска за несколько дней до прорыва плотины заметили, что из-под сооружения сочится вода, после чего пригласили священника провести молебен, надеясь избежать наводнения.

"Видимо, так власти собирались решить эту проблему", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео запечатлено, что на опасном месте собрались люди, слышна молитва, слова которой произносит священник.

Как сообщает The Moscow Times, несмотря на обряд, через полтора дня после молебна ближайшие к гидротехническому сооружению кварталы исчезли под водой.

"Об опасности горожане также сообщали местным властям и пытались решить проблему самостоятельно - течь пытались засыпать привезенной на тракторе землей. 4 апреля на место приезжал мэр города Василий Козупица, который лично проинспектировал дамбу и заявил по итогам, что она выдержит нагрузку, "которая придет сюда", - пишет СМИ.

Тем временем основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев со ссылкой на гидротехников рассказал BILD, что прорыв плотины в Орске произошел из-за дешевого полиэтиленового экрана.

"Когда плотина еще на начальном этапе строительства, мы видим ров, который обычно укладывают со дна и по бокам специальным экраном. Он может быть из разных материалов. В этом случае применили самый дешевый материал - полиэтилен. Суть этого экрана в том, чтобы именно не пропускать воду. И дальше поверх этого экрана ломится и сама дамба, то есть земляная часть. ... Ввиду всего, экономия и привела к тому, что дамба разрушилась", - сказал эксперт.

Прорыв плотины в российском Орске - последние новости

Мародеры разграбляют затопленный российский Орск. Как сообщили в местной полиции, в Оренбургской области участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. Местные власти начали экстренную эвакуацию населения. Из-за наводнения в области ввели режим чрезвычайной ситуации, однако эвакуировали только жителей отдельных улиц.

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