В Оренбургской области участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения.

Полиция в РФ предупредила о мошенниках, которые наживаются на пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Местные жители сообщают о случаях мародерства. Об этом информирует Meduza.

Отмечается, что в регионе участились случаи мошенничества, связанного со сбором денег под предлогом оказания помощи пострадавшим от наводнения.

"Сейчас активизировались мошенники, которые размещают в интернете информацию о счетах граждан, которые якобы пострадали от паводка, и просят перевести туда средства", - сказал начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Алексей Овсянников.

Он призвал жителей региона быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников и ориентироваться на информацию, опубликованную в официальных источниках.

Издание напоминает, что ранее жители города рассказали, что не могут выехать из подтопленных районов из-за мародеров.

"Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас нагло растаскивают. "Красное и Белое" обокрали, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома", - рассказала жительница 6-го микрорайона Орска.

Прорыв дамбы в российском Орске

5 апреля в российском Орске прорвало дамбу. Местные власти начали экстренную эвакуацию населения. Из-за наводнения в области ввели режим чрезвычайной ситуации, однако эвакуировали только жителей отдельных улиц.

По состоянию на 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим, появились первые жертвы. Впоследствии "большая вода" добралась до областного центра - Оренбурга. В области подтоплено более 10400 жилых домов в 39 регионах.

При этом в России нашли виновных в прорыве дамбы в Орске. Директор АО "Спецстрой", которое участвовало в строительстве дамбы, заявил, что ее повредили грызуны.

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