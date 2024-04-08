Им пригрозили наказанием за несогласованный митинг.

В Орске группа местных жителей вышла на митинг с требованием увеличить компенсации пострадавшим от наводнения. Они кричали местной власти "Позор" и просили помощи у Путина.

Видео акции публикуют в сети местные Telegram-каналы. На них можна увидеть, что недовольные жители города вышли на митинг к памятнику Ленину на Комсомольской площади. Силовики требовали, чтобы люди покинули площадь и прекратили принимать участие в незаконном митинге.

В прокуратуре Оренбургской области также заявили, что эта акция не была согласована с органами власти, поэтому ее участникам грозит ответственность за нарушение правил проведения митинга.

На одном из видео женщина говорит: "Когда горе в другой стране, Путин отправляет туда все. А Оренбургская область? Мы никто?". Группе жителей разрешили встретиться с местным губернатором, он сразу приказал им выключить телефоны.

Прорыв дамбы в Орске: город затапливает

Как сообщал УНИАН, 5 апреля в Орске прорвало дамбу, город начало стремительно затапливать. Местные власти объявили об эвакуации жителей нескольких районов.

Позднее произошел еще один прорыв, в итоге вода добралась и до Оренбурга. Сообщается, что затопило около семи тысяч домов.

Директор компании "Спецстрой" Сергей Комаров, строившей дамбу в Орске, обвинил в прорыве сооружения грызунов.

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