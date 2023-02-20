Байден был удовлетворен тем, что риски во время визита "были управляемыми", говорят чиновники.

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что он уведомил Москву о визите Джо Байдена в Киев.

Как пишет CNN, предупреждение прозвучало незадолго до отъезда американского лидера из Вашингтона с целью избежания конфликта между двумя ядерными державами.

"Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", – сказал Салливан, который, напомним, также вошел в состав американской делегации, прибывшей в Киев сегодня, и провел встречу с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Сообщается также, что визит готовили в течение многих месяцев, в окончательное решение президент США принял во время заседания в Овальном кабинете в пятницу после переговоров с "высшими эшелонами украинского правительства". По словам заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера, в планировании визита участвовали Совет национальной безопасности и военный офис Белого дома при участии небольшого числа должностных лиц из Секретной службы США, Пентагона и разведывательного сообщества.

"Он (Байден – УНИАН) был удовлетворен тем, что риск был управляемым", — сказал Салливан.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля - что известно

В понедельник, 20 февраля,президент США Джо Байден с визитом в Киев. Поездку держали в секрете до последнего из соображений безопасности. По информации СМИ, Байдену предлагали организовать встречу в Польше или во Львове, но он выбрал Киев. В украинскую столицу он добрался на поезде от польской границы.

Этот визит стал первым визитом американского лидера в Украину за последние 15 лет. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его "самым важным визитом за всю историю украинско-американских отношений".

В Киеве Байден почтил память погибших Героев Украины, а также анонсировал новый пакет военной помощи на общую сумму в 500 миллионов долларов. Помимо этого, во время шестичасового визита в украинскую столицу Байден объявил о новом пакете санкций США против страны-агрессора, который ударит по российским элитам и компаниям, работающие на военную машину России.

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