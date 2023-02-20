Джо Байден встретился в Киеве с Владимиром Зеленским.

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Украину.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Байден в Киеве. Город, который должен был быть под контролем России 360 дней. Какой сильный знак диктатору Путину", - сообщил журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.

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Позже Юлиан Репке уточнил, что у него нет подтверждения визита Байдена в Киев

"Это просто мое личное мнение", - написал он.

Также об этом сообщил российский правозащитник и юрист Марк Фейгин.

"Байден в Киеве", - написал он.

Также потом появились первые кадры президента США Джо Байдена в Киеве на Михайловской площади. На фоне была слышна воздушная тревога.

Президент США Джо Байден в Киеве почтил память погибших Героев Украины вместе с Президентом Зеленским на Михайловской площади.

Визит Байдена в Европу: детали

С 20 по 22 февраля президент США Джо Байден совершит визит в Польшу. 21 февраля ожидается его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Запланировано обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО. Также не исключается, что одной из тем переговоров станет вопрос об увеличении присутствия войск США в Польше.

Помощники Байдена искали способы тайно переправить его через границу в Украину, но поездку почти исключили.

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что украинская дипломатия готовит сюрприз, связанный с визитом высоких иностранных гостей в Киев.

На фоне слухов о визите высокопоставленного иностранного гостя в столице Украины и чрезвычайных мер безопасности в Киеве Мельник призвал сохранять интригу и не забегать вперед.

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