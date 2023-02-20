Завершился первый за почти 15 лет визит президента США в Украину.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден покинул Киев, завершив свой исторический визит в Украину. Как сообщает CNN всего глава государства пробыл в столице около шести часов

Байден прибыл в Киев поездом в 8 утра по местному времени, а первые фото и видеоподтверждения появились перед 12-ю часами. Тогда президент США встретился с Владимиром Зеленским на Михайловской площади, почтил память погибших за свободу Украины, а затем оба главы государств продолжили официальную часть визита в Мариинском дворце.

Этот приезд стал первым для президента США в Украину за почти 15 лет. Последний раз чиновник из Штатов такого уровня прибывал с визитом в Киев в сентябре 2008-го года – тогда это был Джордж Буш-младший.

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Во время этого визита было анонсировано о новом пакете поддержки от Вашингтона на 500 миллионов долларов. О нем официально объявят завтра, но Байден отметил, что этот пакет будет включать боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы и системы воздушного наблюдения.

Владимир Зеленский заявил о том, что теперь у России не будет шансов на реванш. Джо Байден отметил, что Украина, несмотря на скептическое отношение других, достигла успеха в войне против Москвы.

Визит Байдена в Киев: что еще известно

Над визитом президента США работал его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он также прибыл в столицу Украины.

В честь Джо Байдена открыли доску на Аллее смелости в Киеве.

Президент США анонсировал еще больше санкции против РФ и рассказал, на ком они будут акцентированы.

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