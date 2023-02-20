Официально о предоставлении нового пакета помощи объявят 21 февраля.

Президент США Джо Байден в ходе своего неанонсированного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, заявил о новом пакете военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 миллионов долларов.

Отмечается, что официально о предоставлении нового пакета помощи от Вашингтона объявят уже завтра, 21 февраля.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - заявил президент США.

Видео дня

Кроме того, Байден озвучил обязательства по поставкам вооружений - более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.

Военная помощь от США - что известно

19 февраля в Конгрессе США призвали администрацию Джо Байдена срочно передать Украине системы вооружения, необходимые для победы над оккупантами в развязанной Россией войне.

20 января Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов, в который вошли сотни бронированных машин, системы противовоздушной обороны, ракеты и другое вооружение.

Вас также могут заинтересовать новости: