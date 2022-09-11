В Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой.

Минобороны РФ в ежедневной сводке показал карту Украины с почти деоккупированной Харьковской областью.

Отчитываясь о "сотнях" уничтоженных "националистов" и и десятках единиц "натовского вооружения" МО РФ между прочим показал карту с якобы актуальной линией фронта, подвинутой до Донецкой и Луганской области.

Харьковская область на карте российского Минобороны уже почти деоккупирована, концентрация российских войск наблюдается на админгранице с Донбассом.

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Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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