В частности, наступательные действия российских захватчиков отражены в таких населенных пунктах - Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили наступление оккупантов в районах 8 населенных пунктов по всей линии фронта.

Как говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook, противник и дальше сосредоточивает усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.

Как отмечают в Генштабе, враг ведет воздушную разведку, продолжает осуществлять огневое поражение позиций украинских подразделений, принимает меры по восстановлению утраченного положения, с этой целью перемещает свои войска. Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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"Силы обороны (Украины) успешно отбили наступательные действия противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорськ, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Бахмут, Первомайское и Новомихайловка", - отмечается в сводке.

При этом, в течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов по военным и гражданским объектам.

В частности, от ударов противника пострадали населенные пункты Славгород, Великая Писаревка, Большие Проходы, Авдеевка, Северск, Константиновка, Бахмут, Невельское, Марьинка, Великая Новоселка, Днепр, Нескучное, Вильне Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Николаев, Белогорье, Сухой Ставок и Брускинское.

Кроме того, противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии на разных направлениях.

В частности, на Северском направлении - оккупанты нанесли удары близ Белополья и Линового Сумской области, а на Харьковском направлении - в районах населенных пунктов Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Прудянка, Золочев, Сосновка, Дуванка, Уды, Константиновка, Перемога, Большие Проходы, Борщевая и Замуловка.

Также, на Славянском направлении - в районах населенных пунктов Славянск, Долина, Краснополье, Никольское, Великая Камышеваха, Дубравное, Карнауховка, Долгенькое и Дмитровка, а на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Серебрянка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Сидорово, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздоловка и Спорное.

Кроме того, на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Зайцевое, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка и Веселое, а на Авдеевском направлении – возле Красногоровки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Карловки и Первомайского.

Вместе с тем, на Новопавловском направлении нанесли удары вблизи Марьинки, Новомихайловки, Никольского, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Богоявленки, Нескучного и Времовки.

На Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Чаривное, Равнополье, Новоселка, Вильне Поле, Красное, Малиновка, Орехов, Новополь и Времовка.

Еще на Южнобугском направлении били в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Мирное, Любомировка, Киселевка, Веселый Кут, Великое Артаково, Благодатовка и Высокополье. Всего на этом направлении артиллерийским обстрелам подверглись более двадцати населенных пунктов.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. С целью поддержания войск Вооруженных сил Республики Беларусь в боеготовности в очередной раз продлен срок учений.

Как писал УНИАН, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

В этот же день стало известно о освобождение от оккупантов города Купянск, что в Харьковской области.

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