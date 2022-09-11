Однако он заявил, что если в тактику военных РФ не внесут изменения, он выйдет на руководство Минобороны страны-агрессора.

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил прокомментировать провалы РФ в Харьковской области. В Кремле предпочитают отмалчиваться или утверждать, что у них все "идет по плану", а Кадыров назвал ситуацию "интересной". Более того, он пригрозил дойти до Одессы.

В своем Telegram Кадыров записал 11-минутное голосовое сообщение, в котором наговорил много интересного.

По его словам, в последние дни он получает много информации, но не видит конкретного объяснения от Минобороны РФ. Кадыров, с трудом выговаривая названия городов, признал провалы оккупантов в Изюме, Купянске и Балаклее. Он пытался скрыть свое негодование, однако выдал его такими словами:

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"Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение "специальной военной операции", я вынужден буду выходить на руководство МО и страны (РФ - УНИАН), чтобы разъяснить им ситуацию на земле. Ситуация очень интересная... "Оф*генная" ситуация... То что ушли, отдали несколько городов, сёл в этом тоже есть свой плюс".

Помимо этого, Кадыров не теряет надежды, что армия РФ в скором времени якобы дойдет до Одессы и вернет все города, которые ВСУ уже освободили от рашистов. Он обещает, что в скором времени сможет похвастаться "конкретными результатами", однако едва ли таким планам суждено сбыться.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупант в телефонном разговоре с женой умолял ее о помощи и жаловался на ад под Изюмом.

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