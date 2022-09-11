Американские чиновники считают эти успехи важнейшими достижениями Украины.

Успехи на северо-востоке, в частности возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, но пока не ясно, какое стратегическое значение они будут иметь.

Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. Они считают, что есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

NYT пишет, что нынешние и бывшие официальные лица США высоко оценили изощренность украинской подготовки к контрнаступлению. Сообщается, что решение рекламировать свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют американские спецназовцы, которые тренируют украинцев с момента оккупации Крыма в 2014 году. Летом украинские чиновники активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Чиновники США отказались сообщить, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали США. Но один чиновник сказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.

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Бывший высший командующий армии США в Европе Бен Ходжес сказал, что недавний успех указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в следующем году.

Другие эксперты согласились, что ситуация может измениться для Украины. Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой сказал, что контрнаступление украинских военных продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пришло время для украинской армии использовать любую возможность, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.

Напомним, в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов. 10 сентября стало известно, что российские войска покинули ключевой город Изюм.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории. С начала сентября ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тыс. квадратных километров территории Украины.

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