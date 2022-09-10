Операцию "по свертыванию и переброске" войск якобы проводили в течение трех суток.

Группировки войск РФ, дислоцированных в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, якобы перебросили на подкрепление оккупантов на Донецком направлении.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном РИА Новости.

"Принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении", - цитируют пропагандисты представителей российского министерства. Видео дня

Операцию "по свертыванию и переброске" войск якобы проводили в течение трех суток путем "отвлекающих и демонстрационных мероприятий с определением реальных действий войск".

Как писал УНИАН, ранее российские пропагандисты признали, что им пришлось покинуть Изюм из-за наступления украинской армии. В сторону России бегут и коллаборанты.

Примечательно, что в заявлении до сих пор нет упоминаний об освобождении украинскими войсками Балаклеи 8 сентября. Эту же информацию ранее уже отказывались комментировать в Кремле, также о ней ничего нет в более давних сводках Министерства Шойгу.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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