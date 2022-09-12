Неожиданными откровениями поделился экс-депутат Думы, даже употребив несколько раз запрещенное пропагандой слово "война".

Разгром на поле боя заставил российских пропагандистов просить о переговорах. Такие призывы неожиданно раздаются в эфире федеральных каналов.

Фрагмент одного из эфиров появился в сети.

В частности, во время обсуждения успехов ВСУ на разных направлениях фронта экс-депутат Думы Борис Надеждин заявил, что лучшим вариантом для России будут переговоры.

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По его словам, Путину врали о том, что "спецоперация" будет быстрой и эффективной, а украинцы "сами пойдут в Россию". Экс-депутат подчеркнул, что "эти люди" подставили всю РФ.

"Мы подошли к черте, за которой необходимо помнить одну простую вещь: победить Украину теми ресурсами, которыми Россия пытается воевать, в режиме колониальной войны (контрактники там воюют, ПВК и так далее, мобилизации нет), невозможно абсолютно. Российской армии там противостоит сильная армия, которую сполна поддерживают экономически и технологически страны Европы", - заявил Надеждин.

В то же время во время этого спича политика пытались присадить, грубо "посоветовав" "следить за риторикой". На уточняющий вопрос о том, предлагает ли Надеждин всеобщую мобилизацию в РФ, он ответил: "Мое предложение - начать переговоры об окончании войны и перейти к политическим вопросам".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", - подчеркнул президент.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, который, поговаривают, злоупотребляет алкоголем, выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с оккупантами. Он начал с пренебрежения, а закончил угрозами.

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