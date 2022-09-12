Сейчас главной целью Украины является возвращение всех своих территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

Он отметил, что российская стратегия заключалась в том, чтобы вторгнуться в некоторые части Украины, выиграть время с помощью дискуссий и соглашений, набраться сил и начать новые вторжения.

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"И я не хочу играть в эту "игру", она мне не нравится", - отметил он.

По его словам, сейчас главной целью Украины является возвращение всех оккупированных территорий.

"Я знаю, что некоторые государства будут толкать нас в направлении Минского процесса. Я хочу, чтобы все поняли, что одно дело - дипломатическое решение, а другое - Минск-2, -3, -5, -10. Это разные вещи, потому что Минск - это пустая бумажка, который позволит России отдохнуть перед следующим вторжением", - отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что пока не видит со стороны РФ желания идти на конструктивный диалог.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов, то мне все равно, кто эти ультиматумы выдвигал – он (Путин) или кто-то другой. Это мой принцип: я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", - подчеркнул президент.

Он сказал, что возможность обсуждать договор с Россией может появиться только после того, как агрессор выведет свои войска с украинской территории.

Ранее министр обороны Алексей Резников озвучил новую условие для переговоров с Российской Федерацией.

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