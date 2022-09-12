После стабилизации фронта ВСУ придется начинать новые атаки, в связи с чем боевые действия затянутся до 2023 года.

Украина переломила ход войны в свою пользу, но текущее контрнаступление в какой-то момент закончится. Оккупанты выстроят новую оборонную линию, а местами проведут локальные штурмы. ВСУ понадобится организовать новые атаки, чтобы освободить все территории. В связи с этим война затянется до 2023 года.

К таким выводам пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в новом традиционном отчете о ситуации на фронте в Украине.

Украинские власти демонстративно обсуждали подготовку к контрнаступлению в Херсонской области, отвлекая внимание оккупантов от территорий, где должен был произойти основной удар. Благодаря тщательной подготовке план сработал. А одной из его составляющих стали атаки на вражеские логистические линии в Херсонской и Харьковской области. Для этого ВСУ эффективно применяли HIMARS и другое западное вооружение.

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По мнению экспертов, Украина переломила ход войны в свою пользу. Теперь ВСУ смогут чаще диктовать характер и место боевых действия. А Россия будет все более неадекватно реагировать на давление со стороны украинских защитников — как физическое, так и психологическое.

При этом в ISW подчеркнули, что текущее контрнаступление не позволит завершить войну. Рашисты в определенный момент смогут выстроить новую оборонную линию и даже перейти к локальным штурмам. Украине понадобится организовать еще одну серию наступательных действий для деоккупации временно захваченных территорий. Именно поэтому война затянется до 2023 года.

Другие важные выводы из отчета ISW

Россия потерпела крупное оперативное поражение в Харьковской области. ВСУ отвоевали почти весь регион в молниеносном контрнаступлении. Украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, а в Минобороны РФ подтвердили отвод войск с позиций на территории всей Харьковщины.

На юге продолжаются позиционные бои. ВСУ наносят удары по российским тылам — базам, складам и транспортным средствам.

РФ пытается компенсировать потери всеми доступными способами для продолжения войны в Украине.

Недавнее контрнаступление, видимо, вынудило рашистов перенести даты так называемых "референдумов" для аннексии временно захваченных территорий.

Напомним, результаты успешных атак украинских защитников отразились и на Луганской области. Оккупанты с семьями сбежали из Сватово, где осталась только так называемая "народная милиция". А глава ЛОВА Сергей Гайдай надеется на полное освобождение региона.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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