Украина переломила ход войны в свою пользу, но текущее контрнаступление в какой-то момент закончится. Оккупанты выстроят новую оборонную линию, а местами проведут локальные штурмы. ВСУ понадобится организовать новые атаки, чтобы освободить все территории. В связи с этим война затянется до 2023 года.
К таким выводам пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в новом традиционном отчете о ситуации на фронте в Украине.
Украинские власти демонстративно обсуждали подготовку к контрнаступлению в Херсонской области, отвлекая внимание оккупантов от территорий, где должен был произойти основной удар. Благодаря тщательной подготовке план сработал. А одной из его составляющих стали атаки на вражеские логистические линии в Херсонской и Харьковской области. Для этого ВСУ эффективно применяли HIMARS и другое западное вооружение.
По мнению экспертов, Украина переломила ход войны в свою пользу. Теперь ВСУ смогут чаще диктовать характер и место боевых действия. А Россия будет все более неадекватно реагировать на давление со стороны украинских защитников — как физическое, так и психологическое.
При этом в ISW подчеркнули, что текущее контрнаступление не позволит завершить войну. Рашисты в определенный момент смогут выстроить новую оборонную линию и даже перейти к локальным штурмам. Украине понадобится организовать еще одну серию наступательных действий для деоккупации временно захваченных территорий. Именно поэтому война затянется до 2023 года.
Другие важные выводы из отчета ISW
- Россия потерпела крупное оперативное поражение в Харьковской области. ВСУ отвоевали почти весь регион в молниеносном контрнаступлении. Украинские силы продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, а в Минобороны РФ подтвердили отвод войск с позиций на территории всей Харьковщины.
- На юге продолжаются позиционные бои. ВСУ наносят удары по российским тылам — базам, складам и транспортным средствам.
- РФ пытается компенсировать потери всеми доступными способами для продолжения войны в Украине.
- Недавнее контрнаступление, видимо, вынудило рашистов перенести даты так называемых "референдумов" для аннексии временно захваченных территорий.
Напомним, результаты успешных атак украинских защитников отразились и на Луганской области. Оккупанты с семьями сбежали из Сватово, где осталась только так называемая "народная милиция". А глава ЛОВА Сергей Гайдай надеется на полное освобождение региона.
Война Российской Федерации против Украины
- 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.