Батюшку наказали, отправив в монастырь для переосмысления ошибок.

В Белгородской области РФ священник во время похорон угрожал людям "набить рожу кадилом".

Как сообщает Telegram-канал "Ньюсач/Двач", инцидент произошел в селе Неклюдово во время похорон пожилой женщины.

Внук умершей попросил батюшку" не устраивать концерт", а в ответ услышал: "Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом". Более того, служитель церкви назвал человека, который пытался снять инцидент на видео, "ублюдком".

Видео дня

Епархия распорядилась отправить мужчину в монастырь на неопределенное время, где он должен "порассуждать о содеянном". Священник признал вину и согласился на наказание.

"Священник встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. Защищать батюшку никто не стал, изначально наша позиция была такой. Батюшка наказан, хотя он весьма почитаем в деревне. Факт очень неприятный", - заявили в епархии.

Российские священники: самые громкие скандалы

Российские попы нередко попадают в скандальные ситуации. Иногда их действия противоречат служебным обязанностям. В частности, несколько месяцев назад в Иркутской области РФ священник "сдал" Федеральной Службе безопасности депутата из-за того, что тот поставил в церкви свечку за Украину.

Оскандаливаются и более влиятельные служители церкви. В частности, глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие "замечательным изобретением".

Вас также могут заинтересовать новости: