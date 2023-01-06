Это лицо работало в ФСБ и имело определенные навыки, заявил Епифаний.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний рассказал об агенте ФСБ в рядах УПЦ МП.

"Есть масса примеров коллаборантов, которые с первых дней были корректировщиками огня и угрожали людям. Недавно я совершал богослужение, благодарный молебен в храме Главного военного госпиталя МВД. Священник, совершавший богослужения в этом храме, прославился с первого дня тем, что был корректировщиком огня в аэропорту "Гостомель". Возникает вопрос: сколько погибло людей из-за него? И до сих пор он на свободе", - сказал Епифаний для lb.ua.

Митрополит Киевский и всея Украины отметил, что этот московский поп пригрозил ракетными ударами по храмах ПЦУ.

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"Даже врачи удостоверяют, что он им угрожал: если, мол, переведете храм, ожидайте ракетной атаки. Я не припоминаю его имени и фамилии. Все есть в интернете, можно свободно найти его даже с чертежами. Как мне сказали специалисты - это фээсбэшник, то есть человек, который работал в ФСБ и имел определенные навыки. Почему не наказать таких открытых коллаборантов?", - добавил Епифаний.

Запрет УПЦ МП и обыски в церквях

С конца ноября правоохранители проводят обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Во время мероприятий правоохранители выявляли пропагандистскую литературу, триколоры и символику так называемых "ЛНР" и "ДНР", российские паспорта, значительные суммы наличных и даже оружие.

Известно, что России уже передали одного из священников во время обмена пленными.

27 декабря Конституционный суд Украины признал конституционным закон, что обязывает УПЦ МП изменить название таким образом, чтобы она показывала принадлежность церкви к России. Но пока церковь отказывается выполнять его.