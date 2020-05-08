"Бог благословил": в РПЦ назвали ядерное оружие "замечательным изобретением"
Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие «замечательным изобретением».
Об этом Смирнов сказал в интервью газете «Токио симбун», передает «Интерфакс».
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«Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует, - заявил Смирнов.
Смирнов также рассказал, что после второй мировой войны премьер-министр Великобритании якобы уговаривал президента США сбросить атомные бомбы на 27 крупнейших городов России, «чтобы её не было вообще». Этим планам, по мнению Смирнова, помешало создание атомной бомбы в Советском Союзе.
"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чём они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - добавил Смирнов.
Поэтому представитель РПЦ благодарен Богу, который «благословил наших (российских) учёных создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем (ракеты – УНИАН) как наших защитников».
Как сообщал УНИАН, российский священник выступил перед новобранцами ракетных войск стратегического назначения во время присяги и попросил их "не тупить".