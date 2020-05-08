"Бог благословил": в РПЦ назвали ядерное оружие "замечательным изобретением"

По словам представителя РПЦ Димитрия Смирнова, благодаря ядерному оружию Россия якобы до сих пор существует.

Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие «замечательным изобретением».

Об этом Смирнов сказал в интервью газете «Токио симбун», передает «Интерфакс».

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«Мы освящаем все предметы, которыми пользуется человек: и дом, и даже одежду, и автомобили. А ядерное оружие - это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует, - заявил Смирнов.

Смирнов также рассказал, что после второй мировой войны премьер-министр Великобритании якобы уговаривал президента США сбросить атомные бомбы на 27 крупнейших городов России, «чтобы её не было вообще». Этим планам, по мнению Смирнова, помешало создание атомной бомбы в Советском Союзе.

"Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чём они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят", - добавил Смирнов.

Поэтому представитель РПЦ благодарен Богу, который «благословил наших (российских) учёных создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем (ракеты – УНИАН) как наших защитников».

Как сообщал УНИАН, российский священник выступил перед новобранцами ракетных войск стратегического назначения во время присяги и попросил их "не тупить".