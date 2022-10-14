Задержанный говорит, что спорил с настоятелем храма в рамках исповеди.

В Иркутской области РФ священник "сдал" Федеральной Службе безопасности депутата из-за того, что тот поставил в церкви свечу за Украину.

Об этом сообщает российский Телеграмм- канал "Лента дна".

По данным канала, спор между настоялем храма и местным депутатом произошел из-за поста в соцсети. Священник выложил публикацию в поддержку войны в Украине, которую развязала РФ. Местному депутату не понравилось, что церковь принимает чью-то сторону.

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Спор продолжился в храме. Попытки убедить священника не имели успеха. Депутат якобы сильно расстроился и заявил, что хочет увидеть украинскую армию на Красной площади, поставил свечу за ее победу и вышел.

После разговора священник сразу обратился в ФСБ и "сдал" депутата. Правда, задержанный утверждает, что спорил с отцом в рамках таинства исповеди. Следовательно, последний не имел права разглашать содержание разговора.

Война в Украине: что происходит в РФ

В России массово оформляют протоколы за "дискредитации" армии оккупантов. Нарушителями становятся не только известные люди и лидеры мнений, но и рядовые россияне.

Недавно в российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Россияне также охотно "сдают" собственных родственников за антивоенную позицию. В частности, мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол, "выражает антироссийские настроения " и настраивает их ребенка против властей РФ.

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