За всем время полномасштабной войны ликвидировано уже 179 320 оккупантов, согласно данным Генштаба ВСУ.

На российском телевидении, подконтрольном Кремлю, уже начали признавать огромные потери российской армии в Украине, исходя из опубликованных в сети "секретных документов" Пентагона.

Как отметил один из российских "экспертов", он проанализировал первоначальные неискаженные файлы и пришел к выводам, что оценка по русским потерям, которые в два раза больше украинских, является правдой.

Накануне Bellingcat пришел к выводам, что документы по украинскому контрнаступлению, слитые в сеть еще в январе 2023 года, первоначально содержали совершенно другие цифры по потерям ВСУ и ВС РФ. Данные откорректировали уже тогда, когда "документы" слили в пророссийский Telegram Donbass Devushka.

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Эту информацию начали радостно таскать по эфирам российских пропагандистов. Сами данные по российским и украинским потерям были приблизительные и основывались на оценке Соединенных Штатов.

"Мы действительно отнеслись к этим материалам слишком легкомысленно. Но как это произошло? Во-первых, те данные о потерях, которые были продемонстрированны на документах, действительно оказались прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов, и там российские потери обозначались в несколько раз больше, чем украинские. Что, наверное, больше похоже на правду", - заявил российский "эксперт".

Его тут же перебил другой "эксперт", переспросив, говорит ли он это серьезно: "Чего? Российские потери больше украинских? И это похоже на правду?" Тот ответил: "Да".

Потери РФ в Украине - что известно

Согласно данным Генштаба, за всем время полномасштабной войны ликвидировано уже 179 320 оккупантов, из них 500 за 10 апреля.

В то же время, по подсчетам ORYX, в боях ВСУ за этот период уничтожили более 10 тысяч единиц российской техники, более 2 тысяч единиц ВСУ удалось "затрофеить". У Украины потери в технике меньше в три раза.

Сейчас Путин бросил свою армию и "вагнеровцев" в "мясные" штурмы на Донбассе. Накануне бойцы ВСУ показали последствия одной из таких неудавшихся вражеских атак - все поле было в трупах русских солдат.

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