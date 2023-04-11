На нашей земле за сутки ликвидировали 7 танков противника, отметили в Генштабе ВСУ.

Потери россиян в Украине стремительно приблизились к новой психологической отметке - за прошедшие сутки на нашей земле ликвидировали еще 500 противников.

Теперь общие потери противника составляют около 179 320 захватчиков, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, на нашей земле за сутки также уничтожили 7 вражеских танков, 10 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем и 1 реактивную систему залпового огня.

Кроме того, ликвидированы один вертолет, 9 дронов оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 5 единиц спецтехники противника.

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Ситуация на фронтах в Украине - что известно

Согласно данным Генштаба ВСУ, опубликованным утром, 11 апреля, враг продолжал пытаться наступать на Лиманском, Марьинском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, но не имел успехов.

В Генштабе добавили, что на этих направлениях за минувшие сутки наши защитники отразили более 50 атак со стороны противника. Враг на нашей земле несет огромные потери. Общие потери России в Украине на 10 апреля составили примерно 178 820 оккупантов.

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