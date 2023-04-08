Россияне чаще бросают свою технику на произвол судьбы, чем украинцы.

С начала полномасштабной войны РФ потеряла в боях не менее 10 тысяч единиц военный техники. У Украины потери в технике меньше в три раза, говорится в отчете ORYX.

Согласно опубликованным данным на апрель 2023 года, российская армия потеряла более 10 тысяч единиц военной техники, из них 6472 уничтожены, 304 повреждены, 394 брошены.

В том числе 1928 танков, 2281 БМП и 12 кораблей. Это те данные, которые удалось подтвердить путем OSINT-исследования - изучения фото и видео в сети.

Видео дня

Кроме того, ВСУ затрофеили 2834 единицы российской военной техники.

У Украины потери в технике меньше в три раза: уничтожено 2030 единиц военной техники, повреждено 176, брошено 89, захвачено российской армией всего 866 единиц.

Потери РФ в Украине - данные Генштаба

Потери России в Украине по состоянию на 8 апреля 2023 года выросли до 177 тысяч 680 оккупантов, из них 570 ликвидированы 7 апреля.

За прошедшие сутки российская армия также недосчиталась трех танков (3636 в целом); четырех боевых бронированных машин (всего 7020 единиц); пяти артиллерийских систем (2727 с начала вторжения); одной единицы противовоздушной обороны (всего уничтожено 282 средства ПВО); а также 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего - 5599).

Кроме этого, вчера ВСУ уничтожили один вражеский самолет (всего - 307) и семь беспилотников оперативно-тактического уровня (суммарно - 2298).

Вас также могут заинтересовать новости: